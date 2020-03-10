Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект «О перечислении части доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России», внесенный правительством в связи с планируемым приобретением в казну РФ доли участия Банка России в капитале Сбербанка. Законопроект разработан в увязке с другим законопроектом — о приобретении Российской Федерацией у ЦБ акций Сбербанка. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 11 марта, уточняет ТАСС.

Принятая в первом чтении редакция документа предполагала, что 700 млрд рублей от продажи акций Сбербанка останутся в распоряжении ЦБ, а остальные средства будут перечислены в бюджет.

«Поправками в законопроект предлагается эту сумму уточнить — не 700 миллиардов рублей, а 300 миллиардов рублей — и ввести дополнительную компоненту в размере 200 миллиардов рублей, которая будет привязана к размеру убытка, полученного Банком России при реализации активов банков», — рассказал замминистра финансов РФ Владимир Колычев на заседании комитета.

Минфин, по его словам, считает, что время для сделки подходящее, поскольку цена акций Сбербанка упала, а дивидендная доходность — выросла.

Согласно новой редакции документа, доход ЦБ составит 300 млрд рублей. Кроме того, ЦБ сможет получить сумму, компенсирующую убыток от продажи в 2020—2023 годах акций санируемых им кредитных организаций, в сроки, установленные правительством РФ, но не более 200 млрд рублей. Поправки внесены главой комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым.



«Убыток Банка России от продажи в 2020—2023 годах акций кредитных организаций, в отношении которых Банком России осуществлялись меры по предупреждению банкротства, определяется как разница между денежными средствами, полученными Банком России в результате продажи указанных акций, и их балансовой стоимостью», — говорится в тексте законопроекта.