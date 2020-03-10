Компания «Яндекс» зарегистрировала Фонд общественных интересов в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининграде. Об этом ТАСС сообщил во вторник руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

«Сегодня в составе участников специального административного района на острове Октябрьский в Калининграде зарегистрирован международный фонд «Фонд общественных интересов», учрежденный публичной компанией с ограниченной ответственностью «Яндекс Н. В.» (Нидерланды)», — сказал Лысков.

В пресс-службе компании агентству подтвердили проведение процедуры регистрации.



В конце 2019 года «Яндекс» объявил об изменении схемы управления компанией. Так, в структуре «Яндекса» появился некоммерческий Фонд общественных интересов, в который «Яндекс» передаст «золотую акцию», ранее принадлежавшую Сбербанку (она может блокировать консолидацию 25% акций «Яндекса» в одних руках). Обновленная «золотая акция» позволит блокировать консолидацию 10% и более голосующих или экономических акций «Яндекса» в одних руках. При этом фонд не сможет влиять на другие вопросы операционной, стратегической и экономической деятельности компании.



Фонд общественных интересов возглавила генеральный директор компании «Яндекс» в России Елена Бунина, уточнило позже агентство ТАСС со ссылкой на информацию из ЕГРЮЛ.

