В России резко выросла популярность банковских вкладов на период до года, пишут «Известия» , ссылаясь на представителей кредитных организаций. По их словам, на такие депозиты приходится около 40% портфеля. Если семь-восемь лет назад было много депозитов на три года и более, то сейчас самый популярный срок — около года, поскольку по таким инструментам доходность выше, объяснил главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. Другие кредитные организации подтверждают тренд на сокращение сроков депозитов.

По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), за последние семь лет структура депозитов в банковской системе радикально изменилась. В январе 2014 года совокупная доля вкладов сроком от года составляла 62%, а на 1—12 месяцев — 19%. Сейчас пропорция иная: 41% приходится на вклады от года, а 33,2% — на депозиты сроком 1—12 месяцев. Сами банки отмечают, что годовых вкладов больше.

Как пояснил представитель ЦБ, увеличение доли «коротких» вкладов в существенной степени вызвано динамикой ставок по ним. Пока проценты по долгосрочным депозитам были выше, в портфелях банков преобладали именно они, но выравнивание ставок привело к перераспределению сроков.

Подобную ситуацию создают сами банки, объяснил Михаил Матовников: если бы они хотели больше долгосрочных вкладов, то предлагали бы по ним более высокий процент. Но поскольку ключевая ставка ЦБ снижается, то на скорый рост доходности по «длинным» депозитам рассчитывать не стоит.

По словам представителей банков, сейчас большой интерес к акционным вкладам с повышенными ставками, их выбирают около 70% клиентов обычно через интернет-банкинг или мобильное приложение, часто сроком на год. Срочный вклад перестал быть инструментом заработка и стал инструментом сохранения средств. В поисках дополнительного дохода граждане выбирают альтернативы — ПИФы и другие инвестиционные продукты, накопительное страхование, поясняют в банках. По мнению экспертов, понимание, что произойдет на рынке за год, более-менее есть, а вот что может измениться в ближайшие три-четыре года, прогнозировать не возьмется никто, поскольку большинство индикаторов говорит о том, что мир стоит если не на грани финансового кризиса, то, по крайней мере, в начальной стадии стагнации.