Качество активов Россельхозбанка (РСХБ) остается довольно низким и собственного капитала банку, по оценке рейтинговых агентств, не хватает для развития бизнеса, пишет «Коммерсант».
Так, пока проблемные активы банка остаются на высоком уровне, свидетельствуют данные обзора агентства Fitch Ratings. Обесцененные кредиты за вычетом резервов составляют 65—70% капитала группы по МСФО. Если потребуется эти проблемы полностью зарезервировать, но при этом сохранить текущий уровень капитализации, банку может потребоваться 110—120 млрд рублей, поясняют в Fitch.
Доля проблемных кредитов у Россельхозбанка значительно выше, чем в среднем по банковскому сектору, отмечают в агентстве Moody`s. На конец сентября 2019 года, по данным МСФО, она составляла 18%. Чтобы довести уровень покрытия проблемных кредитов резервами с текущих 75% до средних по сектору 85%, понадобится 40—45 млрд рублей, что составляет около 30% от капитала, поясняют в агентстве. Альтернативно банк может постепенно резервировать оставшиеся проблемы из прибыли, но это будет зависеть от стабильности экономической ситуации.
Кредитный портфель группы (до вычета резервов) за отчетный период увеличился на 6,9% (плюс 157,4 млрд рублей) и составил 2,448 трлн рублей.
По мнению аналитиков, незарезервированные обесцененные кредиты и слабая капитализация являются главными факторами, почему рейтинг устойчивости банка остается на низком уровне «B–». На конец III квартала 2019 года соотношение капитала к активам по МСФО составляет всего 4,4%, что отражается на низком уровне рейтинга собственной кредитоспособности без господдержки («B3»).
В банке отметили, что «в приоритетном порядке опираются на мнение регулятора, аудиторов и российские рейтинговые агентства». И добавили, что «достаточность капитала и качество активов Россельхозбанка соответствуют нормативам ЦБ», а докапитализация нужна в той части, где требуется поддержка агропромышленному комплексу.