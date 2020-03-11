Банк «Нейва» сообщает о кадровых перестановках в руководстве. В соответствии с решением совета директоров, и. о. председателя правления кредитной организации с 11 марта назначен занимавший ранее должность заместителя председателя правления Константин Левушкин. Он сменит на этом посту Павла Ефремова, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«После прохождения необходимых согласований с Банком России Константин Левушкин будет утвержден на должность председателя правления. Кадровая ротация направлена на обновление структуры управления банком и повышение эффективности реализации стратегии развития», — говорится в релизе.

В банке «Нейва» Константин Левушкин работает с 2013 года в должности заместителя председателя правления. В сферу его кураторства входили направления стратегического и финансового планирования, управления рисками, информационных технологий.



Левушкин окончил Уральский государственный технический университет по специальности «математические методы в экономике». В 2004 году стал кандидатом экономических наук. Общий стаж работы Константина Левушкина в банковской системе насчитывает более 20 лет. Работал в Уралвнешторгбанке, банке «Северная Казна», Уралприватбанке.



Павел Ефремов, занимавший должность председателя правления, продолжит свою работу в команде банка «Нейва» в должности заместителя председателя правления и будет курировать направление обслуживания корпоративных клиентов и блок информационных технологий.

