СКБ-Банк и ДелоБанк внедрили технологию оплаты благотворительных пожертвований по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), говорится в совместном пресс-релизе кредитных организаций.

«Для перевода средств по QR-коду к сервису подключен благотворительный фонд «Синара». В настоящее время можно поддержать проект «Детская больница без боли», в будущем список проектов расширится. Новая технология куайринг позволит благотворительному фонду «Синара» снизить комиссию за переводы в пять раз», — отмечается в сообщении.

Чтобы совершить перевод денежных средств, необходимо зайти на сайт благотворительного фонда «Синара» в раздел «Детская больница без боли» с телефона или компьютера, навести камеру на QR-код, после чего откроется мобильное приложение банка, поддерживающего СБП. Далее нужно ввести сумму благотворительного пожертвования, и платеж будет осуществлен.

Никакой дополнительной регистрации не требуется. В мобильной версии сайта можно совершить платеж, кликнув на специальную ссылку.