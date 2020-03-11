Севастопольский Морской Банк повысил ставки по вкладам в рублях.

Вклад «Доверительный» теперь можно оформить под 4,6—5,2% (ранее — под 3,5—4,2%), а «Доверительный» с пополнением — под 4,1—5% годовых (до этого — под 3—3,7%). Сроки размещения депозитов — от одного месяца до трех лет.

Доходность «Премиального» составляет 4,35—4,95% годовых (вместо 3,25—3,95%). Срок — от одного месяца до года. Возможно пополнение. Вклад открывается при наличии у вкладчика дебетовой карты «Мир» «Премиальная» с расширенным функционалом.

Минимальная сумма первоначального взноса по вкладам установлена в размере 1 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Процентная ставка по вкладам в долларах составляет 0,1%, в евро — 0,01% годовых, вне зависимости от срока.