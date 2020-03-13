«Тинькофф» второй год подряд становится победителем в номинации «Лучшая инвестиционная компания» премии «Банк года».

Руководитель проекта «Инвестиции» Банки.ру Петр Руденко отметил стремительный рост компании на фондовом рынке. За последний год число ее клиентов выросло в 2,5 раза и превысило 1,2 млн.

«Кроме этого, она запустила новый бизнес по управлению активами, социальную сеть и шоу для инвесторов на YouTube», — рассказал представитель Банки.ру, вручая стелу и диплом директору инвестиционного бизнеса группы «Тинькофф» Дмитрию Панченко.

«Спасибо Банки.ру! Мы по утрам первым делом открываем котировки, вторым делом открываем ваш сайт, чтобы узнать, что про нас пишут, чтобы стать еще лучше... В прошлом году мы «пробили» отметку 1,2 миллиона клиентов. Но это заслуга нашей крутой команды», — отметил он.

«Надеюсь, что мы будем больше встречаться. И если нас всех посадят на карантин, включайте «Тинькофф Инвестиции» и делайте что-то полезное», — добавил Панченко.

Генеральный партнер церемонии — компания «Капитал Life». IT-партнер — компания BSS, лидер рынка в разработке и внедрении систем дистанционного банковского обслуживания.

