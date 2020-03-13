Председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз признан лучшим банкиром России в 2019 году по версии Банки.ру. Об этом было объявлено на ежегодной церемонии «Банк года».

«Показывать отличные финансовые результаты из года в год, несмотря на меняющийся рынок, очень сложно — мы все это прекрасно знаем, — сказала генеральный директор финансового супермаркета Банки.ру Динара Юнусова. — Запускать крутые сервисы, первым брать все новые высоты, быть смелым и задавать тренды — этому банкиру удается все. Как вы это делаете, Оливер Хьюз?»

Председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз сказал, что получает награду с огромным удовольствием, хотя и некоторым удивлением, так как не считает себя банкиром. Также Хьюз подчеркнул, что все-таки это заслуга всей команды.

«Они работают лучше, чем я, спасибо им огромное», — отметил он.

Тинькофф Банк занимает 17-е место в российской банковской системе по нетто-активам. За 2019 год этот показатель увеличился на 47% и превысил 604 млрд рублей. Чистая прибыль кредитной организации по итогам прошлого года составила 27,5 млрд рублей.

Генеральный партнер церемонии — компания «Капитал Life». IT-партнер — компания BSS, лидер рынка в разработке и внедрении систем дистанционного банковского обслуживания.