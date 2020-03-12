Стоимость нефти, рубля, акций российских компаний постепенно стабилизируется, но на уровне ниже «докризисного». При цене на нефть 35—42 доллара за баррель и курсе доллара на уровне 71—76 рублей годовая инфляция в России может вырасти до 4—6%. Такой прогноз, учитывающий текущие негативные условия на рынках, представлен аналитическим центром Банки.ру как часть обзора банковского сектора за 2019 год.

По мнению аналитиков портала, Центробанк, вероятно, не станет слишком резко повышать ключевую ставку и предпочтет использовать другие инструменты влияния для стабилизации экономики. В 2015 году резкое повышение ключевой ставки спровоцировало быстрый и существенный рост ставок по банковским продуктам, что привело к почти полной остановке кредитования. Регулятор попытается избежать повторения такой ситуации, но полностью исключить повышение ставки нельзя.

Эксперты полагают, что активный период зачистки рынка от недобросовестных игроков завершен, и ожидают уменьшения количества действующих банков в России за 2020 год на 35 организаций.

В отсутствие новых санаций крупных банков прибыль банковского сектора в 2020 году может составить 1,7—2,1 трлн рублей с повышенным влиянием валютной переоценки. Снижение процентных доходов банков негативно скажется на динамике прибыли. Традиционно оказывать давление на финансовые результаты банков будут расходы на формирование резервов.



Уровень концентрации активов пяти крупнейших банков в банковском секторе увеличится за 2020 год до 60,5—61%. «Доля чистых активов пяти крупнейших банков в 2019 году, согласно данным ЦБ, сократилась с 60,4% до 60,3%. Доля нетто-активов топ-50 банков в прошедшем году увеличилась с 90,4% до 92,2%, а 200 крупнейших кредитных организаций — с 99% до 99,2%», — уточняют аналитики.

По их мнению, крупные банки с прямым и косвенным государственным контролем останутся главными трендсеттерами и наиболее активными игроками рынка, а также будут обеспечивать основную динамику кредитования в сложившихся рыночных условиях. Доля пяти крупнейших кредиторов в совокупном кредитном портфеле сектора увеличится до 70—71% к концу 2020 года.

Рост потребительского кредитования продолжит замедляться под воздействием регулятивного ужесточения со стороны Банка России и снижения реальных доходов. При росте уровня отказов потенциальным заемщикам совокупный портфель кредитов, выданных физическим лицам, увеличится за 2020 год на 8—13%.

В случае относительно благоприятного выхода из кризисной ситуации и восстановления рынков ставки по кредитам останутся на прежнем уровне или вырастут незначительно, полагают в аналитическом центре Банки.ру. «При стабилизации экономики мы прогнозируем к концу первого полугодия 2020 года средневзвешенные ставки по кредитам физлицам на уровне 13,5—14,5% для сроков до одного года, на уровне 11,5—12,5% — для сроков свыше одного года. При тех же условиях мы ожидаем средневзвешенную процентную ставку по ипотеке в рублях на уровне 9—10% годовых к середине 2020 года», — говорится в обзоре. Также прогнозируется сокращение объема выданных ипотечных кредитов до 2,1—2,7 трлн рублей за 2020 год в целом.

При этом динамика корпоративного кредитования, по мнению аналитиков, опустится ниже нуля, несмотря на кредитную поддержку исполнителей нацпроектов со стороны банков. Объем портфеля корпоративных кредитов российских кредитных организаций сократится на 1—3% за 2020 год. Сдерживающими факторами будут выступать все более ограниченное количество заемщиков, отвечающих требованиям банков, а также возможное сокращение кредитования строительного сектора в измененных условиях работы застройщиков.

Ожидается, что в первом полугодии 2020 года общую динамику средств физлиц в основном обеспечат рост объема валютных средств за счет переоценки и увеличение объемов средств на текущих счетах. «Банки продолжают существовать в условиях избыточной ликвидности, но возможный отток срочных депозитов будут возмещать за счет увеличения ставок. Мы прогнозируем рост средневзвешенных ставок до 5,8—7,5% по вкладам в рублях», — пишут аналитики Банки.ру.

Согласно представленной в обзоре инфографике, средневзвешенные процентные ставки по депозитам физических лиц в рублях в конце 2019 года составляли 5,26% по срокам до года и 5,66% — свыше года.

Другие прогнозы и подробный разбор ситуации в российском банковском секторе в 2019 году — в тематическом материале раздела «Исследования». Уточняется, что прогнозы могут быть пересмотрены в случае крупных политических и экономических изменений, дополнительных внешних и внутренних шоков, которые, впрочем, на текущий момент оцениваются авторами обзора как маловероятные.