Чистый отток капитала частного сектора из России (чистое кредитование нерезидентов) за два первых месяца текущего года составил 12,7 млрд долларов, оказавшись в 1,4 раза меньше показателя за аналогичный период 2019-го. Об этом свидетельствуют данные, представленные в комментарии ЦБ «Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации в январе — феврале 2020 года» .

«Сальдо финансовых операций частного сектора, согласно оценке Банка России, составило 12,7 млрд долларов США (17,8 млрд долларов США в январе — феврале 2019 года) и сформировалось преимущественно за счет операций банков по размещению активов за рубежом и сокращению внешних обязательств при снижении объемов трансграничных финансовых операций прочих секторов», — указывают в Центробанке.

Напомним, в конце 2018 года ЦБ изменил терминологию в статистике внешнего сектора, начав вместо понятия «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» использовать термин «финансовые операции частного сектора». Как разъяснялось в материалах ЦБ , положительное сальдо финансовых операций частного сектора соответствует чистому кредитованию, отрицательное — чистому заимствованию.

ЦБ сообщал о чистом оттоке капитала частного сектора из России в январе этого года на уровне 7,3 млрд долларов. Таким образом, февральский отток можно оценить в 5,4 млрд.

По предварительной оценке Банка России, профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе — феврале 2020 года уменьшился до 16 млрд долларов, или на 6,6 млрд по сравнению с показателем соответствующего периода прошлого года. Такая динамика сложилась главным образом под влиянием неблагоприятной мировой ценовой конъюнктуры в феврале 2020 года, обусловившей снижение экспорта топливно-энергетических товаров и, как следствие, уменьшение положительного сальдо торгового баланса. При этом совокупный дефицит остальных компонентов счета текущих операций сократился незначительно.



«Международные резервы страны выросли на 14,9 млрд долларов США вследствие приобретения валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила и операций Банка России по управлению резервными активами», — указано также в обзоре.