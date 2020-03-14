Кредит Европа Банк запустил обновленный интернет-банк для физических лиц, говорится в релизе финучреждения.

«Новый интернет-банк адаптирован для мобильных устройств клиентов (телефонов и планшетов), предоставляет новые возможности использования банковских продуктов и услуг, удобная навигация позволяет совершать базовые операции заметно быстрее, а у банка появляется возможность делать клиенту персональные предложения. Оплатить мобильную связь или совершить платеж по реквизитам можно из одного окна — виджета, а шаблоны платежей и история операций выведены на главном экране, что позволяет совершить привычный платеж в два клика», — отмечается в сообщении.

Подключиться к новому интернет-банку можно с действующими логином и паролем. При отсутствии логина и/или пароля можно зарегистрироваться в интернет-банке, используя карту или счет Кредит Европа Банка и указанный при открытии счета номер телефона, заключили в банке.