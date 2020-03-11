Российские фондовые индексы снизились по итогам торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи просел на 0,24% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 2 492,88 пункта. Индекс РТС ушел в «красную зону» на 0,73% — к отметке 1 086,18.

Акции «Норильского никеля» упали в цене на 4,67%, Сбербанка — на 3,32%, ВТБ — на 2,92%, МТС — на 0,51%. При этом бумаги «ЛУКОЙЛа» подорожали на 7,89%, «Тинькофф» — на 3,2%, Московской биржи — на 2,93%, «АЛРОСы» — на 1,18%, «Яндекса» — на 0,97%, «Газпрома» — на 0,6%.



«В среду российский фондовый рынок продолжил негативную динамику, чему способствовал внешний фон, — комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. — Так, «медведи» были поддержаны очередной волной снижения рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь отступил в район 36 долларов, теряя более 4,5%. Также продажам способствовала ситуация на западных фондовых площадках. И если в Европе к вечеру основные индексы демонстрировали рост в пределах 0,3%, то в США после первых 40 минут торгов Dow Jones и S&P 500 упали на 4% и 3,6% соответственно».

По словам эксперта, «рынки продолжают находиться под давлением со стороны ситуации с распространением коронавируса за пределами Китая. Это стимулирует продажи в рисковых активах и спрос на активы-убежища. При этом действия ведущих правительств и центробанков способны пока лишь краткосрочно поддержать рынки, что вызвано отсутствием понимания реальных последствий распространения коронавируса для мировой экономики».

Зварич констатирует сохранение высокой волатильности на рынке. «В сложившихся обстоятельствах, особенно учитывая риски дальнейшего снижения рынков, инвесторам лучше воздержаться от покупок, несмотря на то что цены большинства акций существенно ниже, чем в середине февраля», — заключает аналитик.



«Индексы Мосбиржи и РТС в среду находились на расстоянии от достигнутых накануне многомесячных минимумов в 2 435 и 1 055 пунктов и предпринимали попытки восстановления. Тем не менее на рынке в целом наблюдалась слабость и сохраняется опасность развития нисходящего движения. При негативном сценарии целями падения индикаторов могут стать отметки 2 200 и 870 пунктов соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день — 2 350—2 600 пунктов», — указывает в своем комментарии аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Относительно ситуации на нефтяном рынке она, в частности, поясняет, что котировки Brent и WTI снижались на ожиданиях увеличения нефтедобычи в Саудовской Аравии.