Банк «Русский Стандарт» изучил активность клиентов в возрасте 21—25 лет в цифровых каналах. Так, молодежь быстрее других оценила услугу погашения кредита на сайте банка: к концу 2019-го пополнение кредитов с карт сторонних банков стало самой популярной опцией у этой возрастной категории. Ее доля — самая большая среди всех операций в интернет- и мобильном банках «Русского Стандарта» — 48,51%.

«Me2me-переводы (самому себе)... стали настоящим локомотивом классических с2с-переводов, а также переводов через Систему быстрых платежей (СБП). Согласно статистике банка «Русский Стандарт», они на втором месте по популярности в интернет- и мобильном банках в 2019 году: 20,15% от общего числа операций пришлось именно на переводы между своими счетами. К слову, средний чек одной операции в 2019 году здесь самый большой — 14 920 рублей», — говорится в исследовании.



Третье место в рейтинге самых востребованных операций у клиентов банка 21—25 лет — у оплаты услуг мобильной связи. На нее пришлось 13,09% от всех операций у молодежи в 2019 году. При этом средний чек в этой категории вырос и составил 335 рублей (в 2018 году он был 263 рубля).

«СБП активно осваивается динамичной и лояльной к инновациям молодежью. Так, всего за несколько месяцев, прошедших с момента подключения банка «Русский Стандарт» к СБП (с июля по конец 2019 года), 9,23% операций клиентов 21—25 лет пришлось именно на переводы через СБП. Примечательно, что на девушек пришлось большее количество операций, а именно 57,22%. При этом по сумме операций лидируют парни — 58,57%. Согласно статистике банка, средний чек одной операции через СБП у парней — 10 674 рубля, тогда как у женщин — 5 644 рубля», — отметили в банке.