Доллар и евро ощутимо подорожали к рублю по итогам основной валютной сессии среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 72,3 рубля, что на 90 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 81,53 рубля (плюс 1,02 рубля).

Диапазоны котировок с начала сессии составили 71,13—72,46 рубля за доллар и 80,69—81,9 рубля за евро. С американской валютой было проведено около 55,7 тыс. сделок на общую сумму более 4,3 млрд долларов, с европейской — почти 9 тыс. операций на 394 млн евро.



«В ходе торгов давление на рубль оказывала как новая волна снижения на рынке энергоносителей, так и ослабление валют развивающихся стран», — отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. По его словам, на горизонте ближайших недель можно ожидать сохранения долларом позиций в широком коридоре 70—75 рублей на фоне высоковолатильных торгов.

«Общее настроение на развивающихся рынках сохранялось неблагоприятным, и большинство валют EM торговались в отрицательной зоне», — обращает внимание начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

Он полагает, что дальнейшее развитие событий будет во многом зависеть от ситуации с коронавирусом: в частности, улучшение новостного фона по данной тематике могло бы оказать серьезную поддержку рынку нефти, позволив забыть про негатив из-за разрыва сделки ОПЕК+. «Однако пока рассчитывать на подобный ход событий не приходится: хотя в Китае официально и отмечается постепенное замедление темпов распространения эпидемии, в Европе и США пик вспышки вируса еще только предстоит пройти, что сохраняет тревогу среди инвесторов. Кроме того, рынки уже более сдержанно реагируют на меры денежно-кредитного стимулирования мировых центральных банков и другие шаги по поддержке экономики, так как их эффективность в условиях дальнейшего распространения коронавируса остается малозаметной», — признает аналитик.