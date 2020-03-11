Агентство по страхованию вкладов через суд требует с двух физлиц, контролировавших банк «Югра», и двух компаний в общей сложности более 4,532 млрд рублей. Сообщение об этом опубликовано на днях на сайте агентства.

АСВ осуществляет процедуру конкурсного производства в банке, который лишился лицензии 28 июля 2017 года, а в сентябре 2018-го был признан банкротом. Банк пытался обжаловать оба решения (в частности, называя рост «дыры» в капитале результатом действий временной администрации, введенной в «Югру» еще до отзыва лицензии), но безуспешно.

Ответчиками по иску АСВ «о привлечении к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания убытков», поданному в Арбитражный суд Москвы 3 марта, значатся Алексей Хотин (который, напомним, был ключевым бенефициаром «Югры») и бывший председатель правления и член совета директоров банка Дмитрий Шиляев, а также две компании: АО «Комплексные инвестиции» и АО «Каюм Нефть». Обоснование иска в релизе агентства не приводится.

Согласно размещенной на странице рухнувшего банка на сайте ЦБ справке о структуре собственности «Югры» по состоянию на 12 декабря 2016 года, компания «Комплексные инвестиции» («КОМИН») входила в число юрлиц, через которые Алексей Хотин владел своей долей в банке (Хотин значился владельцем 100% компании).



И Хотин, и Шиляев находятся сейчас под следствием.

