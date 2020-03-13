Обладателем премии «Банк года» в номинации «Потребительский кредит года» стал Райффайзенбанк. Кредит «Персональный» был признан лучшим среди более чем 760 предложений, представленных на портале.

Райффайзенбанк уже становился победителем в этой номинации. «Обычно, выбирая номинантов, мы стараемся не повторяться, но в этом году нам пришлось сделать исключение», — отметила ведущий эксперт аналитического центра Банки.ру Анастасия Белик, подчеркнув, что потребкредит от Райффайзенбанка снова стал лучшим благодаря низкой ставке и неизменно прозрачным и выгодным условиям.

Стелу и диплом победителя получил руководитель по развитию цифрового кредитования Райффайзенбанка Иван Карпов.

«Это награда заслуженная, уже не в первый раз, думаю, что наш потребительский кредит действительно самый лучший. Я хочу сказать спасибо всем многочисленным командам, которые работают над нашим продуктом и делают его лучше, удобнее и выгоднее», — отметил он.