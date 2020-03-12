Банки «Траст» и «Открытие», требующие в Высоком суде Лондона 700 млн долларов от семьи основателя O1 Group Бориса Минца, попросили суд не учитывать его встречные претензии, пишет РБК . Встречные претензии Минц, а также его сыновья Дмитрий, Александр и Игорь представили суду в декабре. Борис Минц заявил, что не был предметно вовлечен в сделку, которая стала основой разбирательства.

Спор между «Трастом» и «Открытием» с одной стороны и семьей Бориса Минца — с другой длится с прошлого лета, когда банки подали иск к бизнесмену и его сыновьям в Высокий суд Лондона. Предполагаемое мошенничество ответчиков, в котором их обвиняют истцы, связано с покупкой Рост Банком и «Открытием» облигаций «О1 Груп Финанс» на 57 млрд рублей летом 2017 года, незадолго до санации «Открытия». Деньги, вырученные от продажи необеспеченных бондов банкам, структуры Минца перенаправили на погашение кредитов перед «Открытием» и «Ростом», которые выдавались под залог активов, говорится в материалах суда. По иску в Лондоне заморожены активы семьи Минца в пределах 570 млн долларов под их личное обязательство.

Борис Минц и его семья уехали из России в 2018 году вскоре после начала проверки сделок с облигациями «О1 Груп Финанс» правоохранительными органами. В 2020 году фигурантами дела стали Борис, Дмитрий и Александр Минцы. Они тоже под заочным арестом.

Мосгорсуд признал законным заочный арест Минца Минц и его сыновья заочно обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Борис Минц в показаниях на лондонском процессе указывал, что не знал о том, что экс-предправления «Открытия» Евгений Данкевич мог действовать в нарушение обязательств перед банком. Мотивом для участия Данкевича в сделке и нарушения своих обязанностей была выплата бонуса на 1,5 млн долларов, которая состоялась в день выпуска облигаций «О1 Груп Финанс», указали «Траст» и «Открытие». Также Минц указывал, что топ-менеджеры ЦБ были настроены против него из-за того, что осенью 2015 года на встрече с его сотрудниками он критиковал работу регулятора. Бывший глава ВТБ 24 и предправления «Открытия» Михаил Задорнов якобы испытывал к нему личную неприязнь после неудачных переговоров о слиянии негосударственного пенсионного фонда «Будущее» и пенсионного фонда ВТБ. Развернутая против семьи бизнесмена кампания, как он считает, привела к тому, что O1 Group не смогла расплатиться по кредитам, взятым у Московского Кредитного Банка, что привело к взысканию залогов, и капитал O1 Group сократился практически до нуля. «Размер этих потерь будет предметом экспертной оценки, но консервативная оценка составляет от 650 млн долларов до 950 млн долларов», — говорилось во встречных претензиях Минца к «Открытию» и «Трасту».

В уголовном деле бывшего главы банка «Открытие» появился новый эпизод Новый эпизод, как и предыдущий, касается взаимодействия «Открытия» с компаниями Бориса Минца.

Банки отвергли утверждение о проведении кампании против O1 Group и семьи Минцев и заявили, что ответчики не смогли доказать, что действия или намерения отдельных лиц имеют отношение к истцам: соответственно, даже если кампания имела место, истцы не несут за нее ответственность. Как утверждают банки, ответчики не предоставили суду подробностей критики, которую Борис Минц, предположительно, высказал в адрес руководства ЦБ, и не привели объяснения, почему между критикой и стартом кампании есть такая значительная задержка. «Траст» и «Открытие» указали, что не признают, что вменяемое им поведение привело к каким-либо убыткам для Бориса Минца или же ущербу его репутации.