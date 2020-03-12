Минфин намерен распространить успешную тактику сортировки поправок к закону о госзакупках на срочные и спорные и на новые изменения в этой сфере, пишет «Коммерсант» . На круглом столе по обсуждению поправок к закону о госзакупках у зампреда Совета Федерации Николая Журавлева 11 марта заместитель главы Минфина Алексей Лавров сообщил, что разработанный ранее ведомством «оптимизационный» пакет поправок к закону о контрактной системе должен содержать только «быстрые и необходимые» изменения, проект будет внесен в правительство до 1 апреля. В ведомстве рассчитывают на его принятие в весеннюю сессию, чтобы положения заработали с 2021 года.

Такой подход Минфин уже реализовал в прошлом году при принятии первого пакета поправок к ФЗ-44, которые предусматривали быстрые изменения для реализации нацпроектов. Внесение второго пакета с более сложными и спорными изменениями ожидалось в середине ноября 2019 года, но разработка итогового текста затянулась. По словам Лаврова, Минфин до сих пор не внес проект в правительство, поскольку регулятор изучает предложения ФАС, Федерального казначейства, а также регионов и рынка.

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Предложения сенаторов по итогам дискуссии Лавров предложил разделить на две части, быстрые и необходимые, которые могут быть погружены в «оптимизационный» пакет, и вопросы для отдельного рассмотрения — «условно на следующий год» (офсетным контрактам, малым закупкам и др.). Часть прозвучавших на круглом столе инициатив оказалась неактуальной, поскольку они уже учтены в ФЗ-44 или в поправках к нему. «Ничего нового и правильного… добавить в ФЗ-44 нет, поэтому по теме импортозамещения предлагается работать в рамках правительства», — отметил Лавров.