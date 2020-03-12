Тинькофф Банк недавно начал регистрировать товарный знак AI bank (AI – artificial intelligence, искусственный интеллект. – Прим. ред.), который станет усилителем основной концепции технологической компании. Об этом рассказал предправления Тинькофф Банка Оливер Хьюз в интервью «Ведомостям» .

«То, что разошлось по соцсетям на прошлой неделе, – что мы регистрируем товарный знак AI bank. Но это не заменитель, а усилитель нашей основной концепции технологической компании. Мы банк, который не стоит на месте, у нас голосовые ассистенты, чат-боты, кол-боты, рекомендательные движки, и у нас много новаций в области искусственного интеллекта, мы много вкладываем в это направление», — пояснил Хьюз.

Хьюз: Олег Тиньков никогда не был руководителем Тинькофф Банка Также он пояснил, что бренд банка — не «Тиньков», а «Тинькофф».

По его словам, про концепцию AI-банкинга представители банка начали говорить еще в конце прошлого года, когда запускали суперприложение.

Также, пояснил Хьюз, AI bank будет презентован в рамках дня стратегии через три недели. «AI bank – концепция, которую мы хотим презентовать нашим инвесторам в рамках дня стратегии в Лондоне, Нью-Йорке и Сан-Франциско через три недели. День стратегии мы точно проведем, возможно, будем делать это виртуально по видеосвязи, как сейчас принято, потому что все конференции в последнее время отменяются», — сообщил предправления Тинькофф Банка.