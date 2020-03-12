Президент России Владимир Путин не считает значительным отток капитала из страны и положительно оценивает усилия властей по улучшению бизнес-климата. Об этом он заявил в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину». Глава государства отметил, что в последние годы из России «утекло немного денег, если иметь в виду, сколько притекло».

«Отток капитала имеет место быть, это совершенно очевидно. Но в разные годы это было по-разному», — сказал президент. К тому же, по его словам, приток и отток капитала — это «естественный процесс».

«Но чем более стабильными у нас будут правила игры, чем более надежной будет защита инвестиций, собственности, имущества, тем, конечно, людям, которые вкладывают инвестиции, вкладывают деньги, будет спокойнее», — уверен российский лидер. «Государство должно создать условия для инвестиций. Создать лучшие условия, связанные с регулированием инфляции», — добавил он.

Путин обратил внимание на усилия властей по улучшению условий ведения бизнеса. В качестве примера он привел положение России в рейтинге группы Всемирного банка Doing Business 2020, в котором страна поднялась на 28-е место, хотя еще несколько лет назад находилась во второй сотне. «Продвинулись на порядок», — констатировал президент.

По его мнению, «это говорит о том, что все-таки усилия государства здесь наращиваются и дают положительный результат».

Он также отметил рост инвестиций: «У нас инвестиции были в начале 2000-х, по-моему, миллиард долларов. Потом на десятки пошло. Сейчас уже прямых инвестиций у нас свыше 540 миллиардов».

По данным ЦБ, чистый вывоз капитала из России частным сектором в 2019 году уменьшился на 57,6% до 26,7 млрд долларов. По итогам 2018 года этот показатель составлял 63 млрд долларов.