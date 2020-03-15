Мобильный оператор Danycom.Mobile совместно с ВТБ предоставил новый сервис оплаты услуг через мобильное приложение «ВТБ-Онлайн». Комиссия за перевод не взимается, сообщает пресс-служба оператора.



Для оплаты услуг связи через «ВТБ-Онлайн» абонент Danycom.Mobile должен открыть в приложении раздел «Платежи», выбрать в меню Danycom, указать номер телефона, сумму и нажать кнопку «Выполнить». Кроме того, оплатить услуги связи без комиссии можно на сайте online.vtb.ru и через терминалы банка.

Минимальная сумма платежа составляет 10 рублей.

«Мы постепенно расширяем сотрудничество с банковскими сервисами, чтобы наши абоненты могли в любое время оплатить услуги связи через удобный для них канал. Клиенты Danycom.Mobile уже могут пополнять счета через мобильные приложения Хоум Кредит Банка, Альфа-Банка, банка «Авангард» и Райффайзенбанка», — комментирует IT-директор ГК Danycom Артем Журавлев.

Также абоненты Danycom.Mobile могут воспользоваться партнерскими электронными терминалами по всей стране (CyberPlat, «Элекснет», «Форвард Мобайл»), виртуальным кошельком QIWI, мобильным приложением «Мой Danycom», «Личным кабинетом» на сайте оператора. Провести платежи можно с карт Visa, Mastercard или «Мир».