Рынок доверительного управления (ДУ) и коллективных инвестиций по итогам 2019 года достиг 8,1 трлн рублей, увеличившись на 18%. Таковы оценки рейтингового агентства «Эксперт РА».

«Наибольший вклад в объемы рынка внесли средства ЗПИФов, увеличившись за 2019 год на 490 млрд рублей, или 43,5%. Рост сегмента ЗПИФов в основном был связан с отдельными сделками крупных клиентов, обеспечивших значительные притоки средств у нескольких игроков рынка. Пенсионные активы по итогам 2019 года демонстрируют уверенный рост за счет инвестиционного дохода прежде всего в результате положительной переоценки долговых инструментов. Пенсионные накопления НПФ прибавили 272 млрд рублей (плюс 10,7%), пенсионные резервы НПФ — 96 млрд рублей (плюс 9,6%). Свои позиции среди лидирующих направлений по приросту как в абсолютных, так и в относительных показателях в 2019 году сохраняют ОПИФы, ИПИФы, БПИФы (плюс 164 млрд рублей, или 50,8%) и ДУ средствами физических лиц (плюс 156,2 млрд рублей, или 29,6%)», — отмечается в исследовании.

Доля сегментов управления средствами частных инвесторов в общей структуре рынка по итогам 2019 года достигла 15% и, по оценкам агентства, продолжит расти. При сохранении тенденций начала года, по прогнозам аналитиков, объем рынка ДУ и коллективных инвестиций по итогам 2020-го достигнет 9 трлн рублей, темп прироста составит порядка 11%.