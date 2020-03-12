Доля одобренных кредитных заявок в 2019 году по сравнению с 2018 годом снизилась в целом с 41% до 37%, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Так, в наибольшей степени выросло количество отказов по автокредитам, где доля одобренных заявок упала на 7 п. п., до 44%. В секторе потребкредитов и ипотечных кредитов падение составило 5 п. п. (соответственно до 34% и 66%).

Рост отказов по кредитным заявкам происходит в основном в сегменте необеспеченных кредитов за счет заемщиков с низким значением персонального кредитного рейтинга (ПКР). Наибольшие шансы на получение кредита имели заемщики с высоким ПКР, рассчитываемым в диапазоне от 300 до 850 баллов.

Для заемщиков со значением ПКР более 800 баллов процент одобрения составил 62%, с ПКР от 751 до 800 баллов – 55%, для заемщиков с более низкими значениями ПКР — менее 50%, со значением ПКР менее 500 баллов доля одобряемых заявок составила менее 20%.