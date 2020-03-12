Госдума приняла закон, который позволяет любым публичным акционерным обществам, в том числе Сбербанку, проводить годовое собрание акционеров в 2020 году в заочной форме.

Документ допускает проведение в 2020 году в заочной форме общих собраний акционеров, в повестку дня которых включены вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии, утверждении аудитора, а также об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО.

Такая возможность предусматривается исключительно из-за ситуации с распространением коронавируса, пояснял в среду первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

Действующий закон «Об акционерных обществах» запрещает проведение общих собраний акционеров, на которых обсуждаются такие вопросы, в заочной форме. Закон на один год снимает это ограничение.