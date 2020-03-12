Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Центробанка РФ о признании Нэклис-Банка банкротом, сообщили РАПСИ в суде.

Регулятор 10 января отозвал у этой кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций. По информации регулятора, Нэклис-Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем в 2019 году ЦБ вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

Отзывая лицензию у кредитной организации, Центробанк сообщал, что «в результате проведенных Нэклис-Банком операций по замещению активов на балансе кредитной организации образовался портфель потенциально невозвратных ссуд физических лиц на общую сумму более 1,3 млрд рублей. Указанные операции по кредитованию физических лиц обладали признаками возможного вывода денежных средств с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Банк России направил в адрес кредитной организации предписание с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения, что привело к полной утрате ее собственных средств (капитала)».

Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы.