Ситуация на финансовых рынках после стабилизации в первой половине февраля ухудшилась во второй половине месяца на фоне распространения коронавирусной инфекции за пределами Китая, которое привело к распродажам активов. Об этом говорится в материале ЦБ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» за февраль.

«В феврале волатильность финансовых рынков значительно возросла. Из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае котировки большинства рисковых бумаг постепенно снижались, отражая опасения инвесторов относительно замедления китайской и мировой экономики. В первой половине февраля ситуация несколько стабилизировалась, на отдельных рынках наблюдалось восстановление. Так, например, индекс S&P отыграл январское падение и вновь обновил исторические максимумы. Однако в конце февраля, когда стало понятно, что новый вирус стал активно распространяться за пределами Китая, на рынках возобладали негативные настроения, которые отразились и на российском рынке», — говорится в материалах регулятора.

С учетом высокой волатильности на финансовых рынках 10 марта Банк России провел аукцион РЕПО «тонкой настройки» в объеме 500 млрд рублей, что сдержало возможный рост рыночных ставок относительно ключевой ставки Банка России.

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Решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

«По состоянию на конец февраля большинство участников рынка ожидали, что в условиях замедления мировой экономики из-за коронавируса Банк России, наряду с зарубежными центральными банками, будет снижать ключевую ставку», — замечает регулятор.

В феврале структурный профицит ликвидности увеличился на 0,1 трлн рублей и достиг 3,8 трлн. Как поясняется, этому способствовало временное снижение банками остатков средств на корсчетах в Банке России. «Его несколько компенсировал отток ликвидности за счет снижения задолженности банков по операциям Федерального казначейства, размещения ОФЗ Минфином России, а также увеличения объема наличных денег в обращении», — указывается в материалах.

В среднем за февральский период усреднения обязательных резервов его величина составила 3,8 трлн рублей (в январском периоде усреднения — 3,7 трлн). В целом за февраль бюджетные расходы превысили налоговые поступления. Однако отток ликвидности за счет снижения задолженности банков по операциям Федерального казначейства, размещения ОФЗ Минфином России, а также увеличения объема наличных денег в обращении превысил приток средств в результате превышения объема бюджетных расходов над доходами. Банк России продолжил размещение купонных облигаций (КОБР). Однако в феврале банки снизили вложения в КОБР на 0,2 трлн рублей, увеличив при этом на 0,3 трлн требования к Банку России по депозитам.

«В декабре 2019 года продолжилось снижение ставок в сегменте корпоративных кредитов. В январе текущего года ипотечная ставка обновила очередной исторический минимум. Замедление корпоративного кредитования в январе носило технический характер. Снижение активности на розничном кредитном рынке в январе продолжилось, причем потребительское и ипотечное кредитование вносило сопоставимый вклад в замедление в годовом выражении роста портфеля кредитов населению», — говорится в материалах ЦБ.

Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2020 года сохранен на уровне 3,4–3,9 трлн рублей. В дальнейшем, предупреждает ЦБ, вероятно его уточнение после проведения планируемой сделки по покупке правительством РФ пакета акций Сбербанка за счет средств Фонда национального благосостояния и последующих продаж иностранной валюты в рамках бюджетного правила.