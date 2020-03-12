Минфин оценивает стоимость принадлежащего ЦБ пакета акций Сбербанка чуть выше 2 трлн рублей в текущих котировках, заявил замминистра финансов России Владимир Колычев, выступая на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

«Если мы текущие котировки возьмем, то стоимость пакета будет чуть выше 2 триллионов рублей. Это означает, что прибыль у ЦБ будет порядка 2 триллионов рублей, и мы выходим ровно на те параметры, о которых я говорил, по перечислению доходов в федеральный бюджет: 350—300—400 (млрд рублей. — Прим. ред.), за исключением стоимости тех активов, которые будут переданы в неденежной форме», — сказал Колычев.

Комитет в четверг одобрил законопроекты о приобретении правительством принадлежащих ЦБ акций Сбербанка и о перечислении в бюджета части прибыли ЦБ от этой сделки. В настоящее время регулятору принадлежат 52,32% обыкновенных акций Сбербанка, доля в уставном капитале составляет 50% плюс одна акция. Правительство планирует приобрести этот контрольный пакет на средства ФНБ по рыночной стоимости.

Согласно одобренным законопроектам, ЦБ в 2020 году перечислит в бюджет 350 млрд рублей из этих средств, в 2021 году — 300 млрд рублей, в 2022 году — 400 млрд рублей. Кроме того, в 2021 году ЦБ передаст бюджету 150 млрд рублей в виде требований по субордам Сбербанку, а в 2022 году — еще 350 млрд рублей прав требований по депозитам ВЭБа. Оставшуюся часть полученной от сделки прибыли Банк России перечислит в 2023 году.