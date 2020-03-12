Инфляция в России по итогам 2020 года будет близка к таргету ЦБ РФ в 4%. Об этом заявил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев, передает ТАСС.

«Пока не проводили таких оценок, но мы думаем, что мы в любом случае будем близко к таргету [Банка России]», — отметил Колычев, отвечая на соответствующий вопрос.

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в России в марте на уровне 2,3—2,4% в годовом выражении; ускорение годовой инфляции из-за волатильности на валютном рынке может начаться раньше, чем предполагалось. Согласно обновленному прогнозу министерства, инфляция в 2020 году составит 3%. В то же время первый вице-премьер Андрей Белоусов ранее заявил, что инфляция в РФ в 2020 году останется в пределах 4%.



Инфляция до 6%, рост депозитных ставок и другие прогнозы-2020 от аналитиков Банки.ру Эксперты Банки.ру полагают, что активный период зачистки банковского рынка от недобросовестных игроков завершен, и ожидают уменьшения количества действующих банков в России за 2020 год на 35 организаций.

Колычев также заявил, что ликвидная часть Фонда национального благосостояния РФ на конец 2020 года превысит 7% ВВП даже с учетом покупки пакета акций Сбербанка.

«С учетом использования средств ФНБ, которые необходимо будет по Бюджетному кодексу направлять на финансирование выпадающих нефтегазовых доходов, на конец года у нас будет 7% ВВП даже с учетом покупки пакета акций Сбербанка», — сказал он.

Замглавы Минфина сообщил, что дополнительные нефтегазовые доходы за 2019 год переведут в Фонд национального благосостояния в ближайшие дни, средств в ФНБ будет достаточно для покупки пакета акций Сбербанка.



«Пока не перевели допнефтегазовые доходы за прошлый год, в ближайшие дни будет перевод. Их должно быть достаточно [для покупки пакета акций Сбербанка], по нашим оценкам», — сказал Колычев.