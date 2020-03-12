Банки не готовы к введению института саморегулирования в сфере защиты прав потребителей. Об этом заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов на заседании совета Ассоциации банков России. По его словам, Банк России принимает эту позицию.

«Я понял, что банки не готовы к саморегулированию. Срок, который прошел с момента, когда мы предлагали это обсудить, был достаточным, чтобы принять решение. Отсутствие решения — тоже ответ. Нас он тоже устраивает, поэтому мы будем двигаться в парадигме отсутствия саморегулирования в отношении банковских продуктов», — сказал Швецов.

Он отметил, что в отношении небанковских продуктов регулятор придерживается позиции, ранее описанной в консультационном докладе. «Хотите продавать страховые продукты — значит, вам придется становиться членом СРО небанковских страховых организаций», — пояснил представитель ЦБ.

Начальник правового управления АБР Сергей Клименко представил доклад ассоциации, согласно которому почти две трети российских банков против введения саморегулирования. «По результатам этих опросов пришли к выводу, что независимо от реализации идеи СРО... банковское сообщество озабочено проблемой как раз двойного регулирования в сфере защиты прав потребителей. Мы сегодня испытываем проблемы, имея надзор и со стороны Центрального банка, и со стороны Роспотребнадзора», — отметил он.



У некредитных финансовых организаций есть стандарты продаж и саморегулируемые организации, а в банковском секторе СРО нет. В июле 2019 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о необходимости ввести институт саморегулирования для банков. Сергей Швецов отмечал, что для этого понадобятся изменения в несколько законов.