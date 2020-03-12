Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Связь-Банка до уровня «ruA+», прогноз по рейтингу — «стабильный». Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruA» c «развивающимся» прогнозом, говорится в релизе агентства.

«Повышение рейтинга обусловлено повышением достаточности капитала и улучшением качества активов банка в результате прошедшей уступки проблемных активов и последующей докапитализации. Рейтинг банка обусловлен умеренной оценкой рыночных позиций, адекватным уровнем ликвидности и удовлетворительным уровнем корпоративного управления. До момента полной интеграции собственник банка будет оказывать поддержку банку в необходимом объеме, что учтено в текущем рейтинге», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, адекватная ликвидная позиция обусловлена высоким запасом балансовой ликвидности (покрытие высоколиквидными активами привлеченных средств составляет 29% на 1 января 2020 года). Уровень корпоративного управления в целом соответствует ключевому стратегическому приоритету банка — успешной интеграции с Промсвязьбанком.

Несмотря на невысокий уровень чистой процентной маржи (NIM равен 3,8% за 2019 год), банк полностью покрывает расходы на обеспечение деятельности чистым процентным и комиссионным доходом (125% за IV квартал 2019 года), заключили в «Эксперт РА».

