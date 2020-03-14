В Ижевске открылось первое отделение Московского Кредитного Банка (МКБ) — дополнительный офис «Ижевский». Он расположен по адресу: ул. Красная, д. 156, следует из релиза финучреждения.



В новом отделении для клиентов доступен весь спектр банковских услуг и продуктов для физических лиц: операции по вкладам, кредитные продукты, в том числе рефинансирование, оформление карт, страховые и инвестиционные продукты, а также зона самообслуживания, работающая в режиме 24/7.



Обслуживание частных лиц осуществляется с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00; суббота и воскресенье — нерабочие дни.

