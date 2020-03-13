Тинькофф Банк стал лауреатом премии «Банк года — 2019» в номинации «Пресс-служба года».

Критерии, на основании которых была выбрана лучшая пресс-служба, назвал главный редактор портала Банки.ру Владислав Коваленко.

«20 тысяч новостей публикует ежегодно портал Банки.ру. Это 20 тысяч поводов связаться с пресс-службами финансовых организаций и государственных органов. Поэтому мы точно знаем, что хорошая пресс-служба умеет создавать интересные инфоповоды, открыта, оперативна, адекватно реагирует даже на неприятные вопросы — а журналисты только такие и любят задавать. В 2019 году по всем этим критериям лучшим себя показало пиар-подразделение Тинькофф Банка», — объявил он.

Руководитель отдела стратегических коммуникаций «Тинькофф» Александр Леонов пригласил на сцену всю пресс-службу, отметив, что эта награда — заслуга всей команды. «Мы очень любим Банки.ру, это наш любимый портал, — сказал он. — И спасибо нашим руководителям — (директору по связям с общественностью) Артему Лебедеву и (председателю правления) Оливеру Хьюзу за то, что они вдохновляют нас делать интересные истории, отвечать на запросы журналистов и в целом защищать честь нашей большой команды».