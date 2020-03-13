Обладателем премии «Банк года» в номинации «Онлайн-заявка на ипотеку» стал банк ВТБ.

«В прошлом году более 30% наших пользователей предпочли направить заявку на ипотеку именно в этот банк, — сказала коммерческий директор Банки.ру Татьяна Бегус. — Благодаря привлекательным условиям, узнаваемому бренду и выстроенным процессам банка тысячи наших пользователей смогли улучшить свои жилищные условия. Победитель в номинации «Онлайн-заявка на ипотеку» — банк ВТБ».

«Спасибо всей нашей команде, и спасибо Банки.ру», — сказал заместитель руководителя департамента маркетинга и рекламы — начальник управления цифрового маркетинга ВТБ Александр Смирнов.