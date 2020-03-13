Обладателем премии «Банк года» в номинации «Забота о клиенте» стал МТС Банк.

«Чтобы выбрать победителя в этой номинации, нам пришлось как следует потрудиться, — поделилась с гостями церемонии директор департамента аналитики и контента Банки.ру Сабина Хасанова. — Мы изучили работу банков на «Горячей линии Банки.ру», в «Народном рейтинге», в социальных сетях, а еще провели независимый опрос среди клиентов банков. Мы выяснили, что наш победитель реагирует на каждое обращение клиентов и делает это максимально оперативно. Команда банка за последние годы совершила огромный рывок и вывела качество сервиса на совершенно новый уровень! Этот банк готов прийти на помощь клиенту в любое время и в любом месте. За заботу о клиентах 24/7 побеждает МТС Банк!»

На сцену за призом поднялись председатель правления МТС Банка Илья Филатов и директор департамента клиентского опыта Александр Кирдякин.

«В центре нашей стратегии — клиент. МТС Банк обслуживает более пяти миллионов клиентов финансовых сервисов. Поэтому для нас важно понимать, соответствовать и предвосхищать потребности и ожидания клиентов. Спасибо Банки.ру!» — сказал Илья Филатов.

