Основная валютная сессия в РФ завершилась в четверг ослаблением рубля, однако курсы ключевых иностранных валют оказались на более низких отметках, чем были достигнуты в ходе сессии, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 74,78 рубля, что на 1,83 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на указанный момент времени стоил 82,82 рубля (плюс 66 копеек).

Максимальная отметка, до которой дошел в четверг курс доллара, — 75,49 рубля (нижняя граница сегодняшнего диапазона находилась на уровне 73,63 рубля). С начала торгов было проведено почти 82,8 тыс. сделок с этой валютой на сумму около 5,2 млрд долларов.

Биржевой курс доллара достиг 75 рублей впервые за четыре года
Биржевой курс доллара достиг 75 рублей впервые за четыре года

Курс доллара повысился на 2,05 рубля.

По евро курсовой диапазон составил 82,5—84,85 рубля. В общей сложности было проведено около 14,1 тыс. операций на 509 млн евро.

«Бегство инвесторов от риска, выражающееся в ослаблении валют развивающихся стран, и очередная волна снижения цен на нефть привели к продолжению роста пары доллар/рубль и тестированию сопротивления на уровне 75 рублей. С первого захода пробить данную отметку у «быков» не получилось. Однако в дальнейшем нельзя исключать повторных попыток. На наш взгляд, до конца недели наиболее вероятным выглядит закрепление американской валюты в диапазоне 70—75 рублей», — комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко обращает внимание на то, что рубль в падении заметно опережал в течение дня валюты других стран с формирующимся рынком. Объясняя заметное снижение курса евро с достигнутого в течение дня максимума, он указал, что европейская валюта «была вынуждена несколько отступить после итогов заседания ЕЦБ».

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Елена Беляева в этой связи пишет, что от Европейского центробанка «ожидали более серьезных мер поддержки». Рынок ждал снижения депозитной ставки на 0,1 процентного пункта, до минус 0,6%, поэтому реакция была негативной, поясняет она. Напомним, что ЕЦБ в четверг оставил неизменными ставки по своим операциям.

«Новостной фон, касающийся распространения коронавируса, пока лишь ухудшается с каждым днем, и в подобных условиях рублю ничего не остается, кроме как продолжать отступление даже при поддержке валютных продаж Банка России. При этом пока совершенно не ясно, когда и при каких условиях внешний фон может хотя бы немного улучшиться, поэтому для ЦБ сейчас нет смысла тратить валютные резервы в больших количествах для поддержания рубля в условиях глобального негатива на внешних рынках. В случае дальнейшего обесценения рубля наиболее эффективным противодействием этому останется повышение ключевой ставки ЦБ», — рассуждает Кравченко.