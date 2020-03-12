Основная валютная сессия в РФ завершилась в четверг ослаблением рубля, однако курсы ключевых иностранных валют оказались на более низких отметках, чем были достигнуты в ходе сессии, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 74,78 рубля, что на 1,83 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на указанный момент времени стоил 82,82 рубля (плюс 66 копеек).

Максимальная отметка, до которой дошел в четверг курс доллара, — 75,49 рубля (нижняя граница сегодняшнего диапазона находилась на уровне 73,63 рубля). С начала торгов было проведено почти 82,8 тыс. сделок с этой валютой на сумму около 5,2 млрд долларов.



По евро курсовой диапазон составил 82,5—84,85 рубля. В общей сложности было проведено около 14,1 тыс. операций на 509 млн евро.

«Бегство инвесторов от риска, выражающееся в ослаблении валют развивающихся стран, и очередная волна снижения цен на нефть привели к продолжению роста пары доллар/рубль и тестированию сопротивления на уровне 75 рублей. С первого захода пробить данную отметку у «быков» не получилось. Однако в дальнейшем нельзя исключать повторных попыток. На наш взгляд, до конца недели наиболее вероятным выглядит закрепление американской валюты в диапазоне 70—75 рублей», — комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко обращает внимание на то, что рубль в падении заметно опережал в течение дня валюты других стран с формирующимся рынком. Объясняя заметное снижение курса евро с достигнутого в течение дня максимума, он указал, что европейская валюта «была вынуждена несколько отступить после итогов заседания ЕЦБ».

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Елена Беляева в этой связи пишет, что от Европейского центробанка «ожидали более серьезных мер поддержки». Рынок ждал снижения депозитной ставки на 0,1 процентного пункта, до минус 0,6%, поэтому реакция была негативной, поясняет она. Напомним, что ЕЦБ в четверг оставил неизменными ставки по своим операциям.

«Новостной фон, касающийся распространения коронавируса, пока лишь ухудшается с каждым днем, и в подобных условиях рублю ничего не остается, кроме как продолжать отступление даже при поддержке валютных продаж Банка России. При этом пока совершенно не ясно, когда и при каких условиях внешний фон может хотя бы немного улучшиться, поэтому для ЦБ сейчас нет смысла тратить валютные резервы в больших количествах для поддержания рубля в условиях глобального негатива на внешних рынках. В случае дальнейшего обесценения рубля наиболее эффективным противодействием этому останется повышение ключевой ставки ЦБ», — рассуждает Кравченко.

