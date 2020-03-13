Премию «Банк года» в номинации «Микрофинансовая компания года» получила компания «Займер».

«При выборе микрофинансовой организации года мы ориентировались на три параметра: устойчивость положения, динамику развития, инновационные технологии, — рассказала руководитель группы продаж финансовых продуктов Банки.ру Елена Лапикова. — Компания, которой мы хотим вручить премию в этом году, показала наиболее значительный рост портфеля микрозаймов среди крупнейших МФО. Этих результатов компании удалось добиться благодаря сервису, который принимает решение о выдаче кредита в течение нескольких минут, успевая проанализировать почти 2 тысячи параметров. Встречаем — МФК «Займер».

Награду получил основатель МФК «Займер» Сергей Седов.

«Спасибо Банки.ру, который уже шесть лет сотрудничает с нами. Спасибо нашим клиентам за то, что выбираете», — заявил он.

