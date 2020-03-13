ЮниКредит Банк стал обладателем премии «Банк года» в номинации «Ипотечный кредит года» за предложение «На квартиру». Об этом объявила ведущий эксперт аналитического центра Банки.ру Анастасия Белик.

«ЮниКредит Банк сделал ипотеку по-настоящему доступной для всех. Неважно, работает заемщик по найму или ведет собственный бизнес — необязательно даже иметь российское гражданство. Весь год ставка по этому кредиту была и остается одной из самых низких на рынке. А еще нашего победителя не пугают сложные сделки с недвижимостью», — отметила она.