• Уходящая неделя надолго запомнится обвалом на сырьевых и финансовых рынках. В понедельник мировые цены на нефть рухнули на 30% на новостях о том, что страны ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи. Вслед за стоимостью «черного золота» упали и мировые фондовые индексы. Всего за один день состояние десяти самых богатых людей мира сократилось в совокупности почти на 38 млрд долларов. В России 9 марта торги не проводились, но на Forex курс доллара превысил 75 рублей. Банк России объявил о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, а в Минфине сообщили о готовности к падению цены на нефть до 25 долларов.

• Перед началом российских торгов во вторник Мосбиржа установила верхние границы возможных курсов доллара и евро, а ЦБ объявил, что начинает упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Тем не менее торги ожидаемо начались с обвала: индекс Мосбиржи потерял 10%, индекс РТС — более 14%. Биржевой курс доллара на старте торгов вырос на 4,2 рубля, евро — на 5,1 рубля. Официальный курс доллара на среду подскочил на 4,5 рубля, составив 72,02 рубля, курс евро взлетел на 6 рублей до 81,86 рубля. По итогам торгов падение российских индексов превысило 8% и 13%. Министерство финансов сообщило, что проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа приостанавливается до стабилизации рыночной ситуации. Президент Владимир Путин в свою очередь заверил, что Россия достойно пройдет период нестабильности в глобальной экономике. Также во вторник ЦБ объявил о временных регуляторных послаблениях для банков в связи с распространением коронавируса. Однако тогда эта тема, казалось, отошла на второй план. Как стало понятно позднее, лишь временно.

• Стоимость нефти, рубля, акций российских компаний постепенно стабилизируется, но на уровне ниже докризисного, прогнозируют аналитики Банки.ру. По их мнению, при цене на нефть 35—42 доллара за баррель и курсе доллара на уровне 71—76 рублей годовая инфляция в России может вырасти до 4—6%. Эксперты Райффайзенбанка полагают, что российская валюта может продемонстрировать движение к уровню 80 рублей за доллар уже в апреле. Курс рубля вернется к 61 за доллар в течение двух лет, считают аналитики Goldman Sachs. Аналитики АКРА констатировали, что финансовая система России приблизилась к состоянию кризиса. Правда, глава Минфина Антон Силуанов с ними не согласился, заявив, что повода для пессимизма нет. Зато глава Счетной палаты Алексей Кудрин полагает, что Россия и мир, скорее всего, стоят на пороге нового кризиса. Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард предупредила об угрозе экономического кризиса, сопоставимого с ситуацией 2008 года, при отсутствии достаточных мер в связи с коронавирусом.

• В среду Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса, а позднее президент США Дональд Трамп сообщил о приостановке авиасообщения с Европой. Мировые рынки вернулись к падению. Ощутимо снизились цены на нефть. Ключевые индексы США упали более чем на 9% по итогом торгов четверга, что стало крупнейшим обвалом котировок с октября 1987 года. Индекс Лондонской фондовой биржи продемонстрировал самое значительное падение за 33 года. Индекс Мосбиржи опустился ниже 2 350 пунктов, РТС — ниже 1 000, а завершились торги обвалом индексов на 8% и 11% соответственно. Курс доллара на Московской бирже превысил 75 рублей впервые за четыре года. Впрочем, в последний торговый день этой недели ситуация стабилизировалась. Днем в пятницу российские индексы прибавляли 5—8%, а курс евро опустился ниже 81 рубля.

• В пятницу, 13 марта, на площадке Omega Tsvetnoy Rooftop состоялась 13-я церемония «Банк года», которую по традиции организует финансовый супермаркет Банки.ру. Были объявлены победители в 19 номинациях, наградами отмечены самые яркие продукты, смелые и интересные решения, лучший клиентский сервис минувшего года. Премию в номинации «Лучшая страховая компания» получила группа «Ренессанс Страхование», в номинации «Лучшая инвестиционная компания» победил Тинькофф Банк, лучшим банкиром 2019 года по версии Банки.ру стал глава Тинькофф Банка Оливер Хьюз, а банком года признан Газпромбанк.