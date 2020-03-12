Московский Кредитный Банк отменяет комиссии в мобильном и интернет-банке «МКБ Онлайн» за переводы с карты на карту в другие банки, а также по номеру телефона через Систему быстрых платежей.

Как уточняется в сообщении МКБ, акция продлится полтора месяца: с 9:00 понедельника, 16 марта, до 23:59 мск четверга, 30 апреля. Действие акции распространяется на переводы, совершенные за счет собственных средств клиента, кредитные средства не учитываются.



«Банк принял решение об отмене указанных комиссий в связи с временными трудностями при доступе к «МКБ Онлайн», — поясняется в релизе. — Банк приносит извинения за задержки в работе сервиса».