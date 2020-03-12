Соединенные Штаты вводят санкции против дочерней компании «Роснефти» TNK Trading International SA, которая, по их утверждению, осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций. Такую информацию со ссылкой на распространенное в четверг заявление управления по контролю за иностранными активами Минфина США приводит ТАСС.

«Управление по контролю за иностранными активами сегодня вводит санкции против TNK Trading International SA за операции в нефтяном секторе венесуэльской экономики. Компания зарегистрирована в Швейцарии и является дочерней структурой государственной компании «Роснефть», — отмечается в тексте. — После введения 18 февраля санкций в отношении компании Rosneft Trading S. A. [отправку] грузов с венесуэльской нефтью стала осуществлять TNK Trading International SA в обход санкционных мер».



США ввели санкции против «дочки» «Роснефти» из-за Венесуэлы Минфин США включил в санкционный список SDN (самые жесткие, блокирующие санкции) дочернюю трейдинговую компанию «Роснефти» Rosneft Trading, объявили в американском ведомстве. Швейцарская Rosneft Trading включена в санкционный список за «работу в нефтяном секторе венесуэльской экономики». Активы Rosneft Trading в юрисдикции США должны быть заблокированы, американским лицам запрещается вести с ней какой-либо бизнес, поясняет РБК .

«Сегодняшние действия означают, что вся собственность, имущественные интересы TNK Trading International SA, находящиеся на территории США или контролируемые гражданами Соединенных Штатов, а также организации, которыми прямо или косвенно на 50% и более владеют указанные физические и юридические лица, блокируются и о них должно быть заявлено в управление», — отметили в ведомстве.

