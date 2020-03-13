Торги на фондовом рынке Республики Корея были остановлены в пятницу, 13 марта, через несколько минут после их начала из-за резкого падения котировок. Базовый индекс Корейской биржи Kospi понизился на 107,82 пункта, или 5,87%, составив 1 726,51 пункта, сообщает телеканал KBS .

За две последние торговые сессии этот индекс упал на 6,6%, поскольку инвесторы стараются избавиться от рискованных активов из-за опасений, что быстро распространяющийся коронавирус нового типа может привести к экономической рецессии.

Эксперты отмечают, что на настроения южнокорейских инвесторов также повлияли показатели биржи в США, где 12 марта промышленный индекс Dow Jones потерял около 10%. Это максимальное падение с 1987 года. Акции Samsung Electronics подешевели на Корейской бирже на 5,1%, SK hynix — на 5,9%, SK Telecom — на 6,9%, а Hyundai Motor — на 7,7%. Курс корейской валюты составил 1 221,05 воны за доллар, снизившись на 14,55 воны по сравнению с курсом закрытия биржи в четверг.

Позже стало известно, что Банк Кореи (Центробанк Республики Корея) проведет экстренное заседание совета по денежно-кредитной политике, на котором может быть принято решение о снижении учетной ставки из-за проблем в экономике. Об этом сообщил представитель южнокорейского ЦБ.

На последнем заседании, состоявшемся 27 февраля, совет проголосовал за сохранение ставки на уровне 1,25%. Однако с тех пор вирус распространился не только в Южной Корее, но и по всему миру, вызвав гораздо более серьезные проблемы, чем предполагалось ранее, отметил чиновник.

Он указал, что многие эксперты считают, что из-за коронавируса экономический рост в стране в текущем году может замедлиться до 1,1%. До эпидемии он прогнозировался на уровне около 2,4%.

Аналитики считают, что отсутствие в США ясности относительно мер по смягчению влияния коронавируса на экономику и быстрое распространение инфекции по всему миру, по-видимому, еще больше ухудшит ситуацию на финансовых рынках. Еще одним фактором, влияющим на настроения инвесторов, является объявление Всемирной организацией здравоохранения пандемии.