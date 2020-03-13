Российские банкноты обрабатываются специальными антисептическими веществами, поэтому защищены от вирусов и микробов, сообщили РИА Новости в пресс-службе производителя банкнот — Гознака.



«При изготовлении банкнотной бумаги для российских банкнот применяются специальные добавки с антисептическими свойствами. Поверхность таких банкнот уже не является идеальной средой для размножения бактерий и микроорганизмов. В этой связи вероятность того, что на банкнотах, передаваемых нашим предприятием Банку России, присутствуют какие-либо патогенные микроорганизмы, минимальна», — сказали в компании.

Единственная и наиболее очевидная рекомендация с точки зрения профилактики при обращении с банкнотами — мыть руки, констатировали в Гознаке.

Ранее стало известно, что Национальный банк Украины планирует оставлять в спецхранилищах поступающую от банков наличность на две недели (предполагаемый инкубационный период коронавируса нового типа), а потом уже обеззараживать ее, перебирать и снова выпускать в оборот. Глава украинского регулятора Яков Смолий заявил, что такое изменение технологического цикла должно обезопасить работников Нацбанка.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в конце 2019 года в Китае. В мире заражены уже около 120 тыс. человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тыс. скончались.