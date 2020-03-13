Доля просроченной задолженности свыше 30 дней по потребительским кредитам к общему объему действующих кредитов данного типа в IV квартале 2019 года составила 15,8%, снизившись за год на 3 п. п. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В январе 2020 года эта доля продолжила сокращаться и составила 15,5%.

Персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика потребкредита за год вырос на 6 баллов и в январе 2020 года составил 633 балла.

Самые низкие значения доли просроченной задолженности по потребкредитам были зафиксированы в Ханты-Мансийском АО (8,9%), Москве (12,1%), Республике Татарстан (12,9%), Удмуртской Республике (13,8%) и Московской области (14,1%).

Самая существенная динамика сокращения доли просрочки была отмечена в Алтайском крае (-6,5 п. п.), Иркутской области (-6,3 п. п.), Приморском (-5,8 п. п.), Хабаровском (-5,4 п. п.) и Красноярском (-4,7 п. п.) краях, а также в Кемеровской (-4,7 п. п.) и Омской (-4,7 п. п.) областях. В Москве просрочка по потребительским кредитам за год снизилась на 1,9 п. п., а в Санкт-Петербурге — на 3,3 п. п.