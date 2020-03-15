Почта Банк и сеть супермаркетов «Перекресток» запустили совместную акцию, сообщает пресс-служба кредитной организации. В ее рамках держатели карт «Марки» Почта Банка получат дополнительные баллы за все покупки по карте, также возможность выиграть главный приз — бесплатные покупки в «Перекрестке» на сумму 2 тыс. рублей в месяц в течение года.

Акция действует до 25 марта 2020 года.



«Для участия в акции необходимо выпустить дебетовую или кредитную карту «Марки» Почта Банка, привязать ее к программе лояльности «Клуб Перекресток» и совершать по ней повседневные покупки, накапливая баллы. Сразу после привязки карты и совершения первой покупки в сети «Перекресток» клиенту будет начислено 2 тыс. приветственных баллов (каждые 10 баллов эквивалентны 1 рублю), а в дальнейшем в зависимости от суммы покупок, совершенных по карте «Марки», можно получить до 3 тыс. повышенных баллов», — говорится в релизе.

За период проведения акции участнику может быть начислено не более 8 тыс. баллов.

Кроме этого, каждый участник акции может выиграть один из 20 главных призов акции — бесплатные покупки в торговой сети «Перекресток» на сумму 2 тыс. рублей ежемесячно в течение года. Победители получат 240 тыс. баллов, которые будут начислены равными частями в течение года (по 20 тыс. баллов в месяц). Для участия в розыгрыше необходимо в период действия акции совершить покупки по карте на общую сумму более 3,5 тыс. рублей.