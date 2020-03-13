Финтех-компания VR_Bank и фонд «Сколково» представили рейтинг банков по уровню цифровизации. В топ-5 вошли Райффайзенбанк, «Тинькофф», Сбербанк, Альфа-Банк и ПСБ.

В рейтинг вошли 50 крупнейших по размеру активов банков. Они оценивались по 21 критерию, в том числе по объему расходов на IT, наличию актуальных цифровых сервисов (включая СБП), проникновению и оценке мобильных приложений, качеству и скорости обработки обращений в социальных сетях, а также по количеству контактов со стартапами «Сколково».

Максимум по 21 критерию банк мог получить 1 050 баллов. Лидером рейтинга стал Райффайзенбанк (845 баллов). За полгода он поднялся на две позиции, сместив с первого места «Тинькофф», который теперь занимает вторую позицию с 815 баллами. В десятку также вошли Сбербанк, Альфа-Банк, ПСБ, «Ак Барс», «Открытие», Совкомбанк, Росбанк и банк «Санкт-Петербург».

«Мы видим по всем показателям Райффайзенбанка рост оценок: и присутствие в социальных сетях, и развитие новых сервисов, и работа с резидентами «Сколково» достаточно динамично продвинулась <…> Условно можно сказать, что лидер рейтинга цифровизирован на 80%», — рассказал журналистам финансовый директор VR_Bank Роман Ромашевский. Он также отметил значительный рост уровня цифровизации банка «Открытие», который за полгода поднялся на семь позиций в рейтинге.