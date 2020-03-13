Банк «Развитие-Столица» объявил о старте программы по экспресс-кредитованию под залог недвижимости: кредитный договор может быть одобрен всего за три дня, сообщает пресс-служба кредитной организации.



К рассмотрению принимаются заявки на суммы от 3 млн до 8 млн рублей на срок до 15 (в отдельных случаях до 20) лет. Процентная ставка по кредиту — от 12,5% при нулевых комиссиях за выдачу и без увеличения процентной ставки в случае отсутствия страхования кредита.

Банк также рассматривает заявки от заемщиков с просрочками в кредитной истории, в том числе текущими, и от заемщиков без официального подтверждения дохода.

За один рабочий день банк обеспечивает получение предварительной оценки и согласование суммы кредита с клиентом, второй рабочий день тратится на получение заключений от службы безопасности и юридического департамента банка, согласование с клиентом процентной ставки по кредиту и выдачу оферты с согласованными параметрами и отлагательными условиями. Третий и четвертый этапы: получение отчета об оценке, согласование страхования, предоставление в банк документов, которые указаны в отлагательных условиях, подтверждение банком выполнения всех отлагательных условий и согласование даты подписания кредитной документации.

Кредит выдается сразу после регистрации обременения (ипотека) на закладываемый объект недвижимости.