На модернизацию инфраструктуры малых городов в 2020 году будет выделено 1,5 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании в Переславле-Залесском.

«Правительство разработало программу помощи малым городам. Она предусматривает модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры с общим износом более 60%, на эти цели в 2020 году будет выделено 1,5 миллиарда рублей», — сказал Мишустин.

Премьер добавил, что всего выбрано пять пилотных регионов для реализации программы. Одним из этих городов станет Переславль-Залесский. По его словам, на модернизацию изношенной инфраструктуры ЖКХ города планируется направить 300 млн рублей в 2020 году.