Биржевой курс евро в ходе торгов на Московской бирже 13 марта опустился ниже 81 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.



По состоянию на 14:49 мск котировки единой европейской валюты снизились на 2,525 рубля к уровню предыдущего закрытия, составив 80,9875 рубля. К этому времени курс доллара опустился на 2,1775 рубля до 72,6725 рубля.

На валютном рынке ситуация складывается в пользу рубля, констатирует аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. «При нефти ниже 40 долларов действует механизм продажи валюты через бюджетное правило. Кроме того, на рынке сейчас сильны проинфляционные настроения, а значит, и ожидания роста ставки ЦБ», — комментирует эксперт. По его прогнозу, сохраняется потенциал роста рубля до диапазона 72—72,5 за доллар и 80,5—81 за евро.

Кроме того, российскую валюту поддерживает дорожающая нефть. В пятницу, 13 марта, котировки нефти Brent показывают хороший отскок и торгуются на уровне 35 долларов за баррель, прибавляя сегодня почти 6,5%. «Испугавшие рынок накануне новости о предоставлении нефти со стороны Саудовской Аравии европейским потребителям по 25 долларов за баррель оказали временное давление на рынок. На этом фоне пары евро/рубль и доллар/рубль сегодня падают на 2,6—3,1%», — отмечает начальник аналитического отдела ИК «Русс-Инвест» Дмитрий Беденков.

Напомним, ослабление рубля началось после обвала нефтяных котировок в понедельник, 9 марта. Ранее, 6 марта, страны ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейших параметрах сделки по сокращению добычи нефти. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года, однако Россия на это не согласилась. С апреля все ограничения по добыче будут сняты. Из-за срыва сделки нефть Brent на торгах 9 марта в моменте упала на 30%, подешевев до 31 доллара за баррель.

В четверг, 12 марта, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 75 рублей впервые с февраля 2016 года, евро — 84 рубля.

