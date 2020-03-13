ВТБ будет измерять температуру тела у сотрудников и посетителей в своих административных зданиях и дополнительных офисах в Москве, сообщили в пресс-службе банка. Такие меры принимаются на фоне распространения коронавируса.

«ВТБ принял решение поэтапно внедрить проведение бесконтактного измерения температуры у сотрудников и посетителей в своих административных зданиях и дополнительных офисах банка, расположенных в Москве. В случае выявления повышенной температуры сотрудникам и посетителям будет необходимо вернуться домой и вызвать врача», — заявили в кредитной организации.

В пресс-службе добавили, что банк в постоянном режиме обеспечивает все необходимые профилактические мероприятия в своих отделениях. В частности, специалисты используют дезинфицирующие средства при работе с документами и денежными купюрами.